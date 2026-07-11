En plus d’être une excellente joueuse de tennis, Linda Noskova a de la répartie.
Alors qu’elle était interrogée par John McEnroe sur le lien particulier entre le tournoi de Wimbledon, où elle s’apprête à disputer la finale contre sa compatriote, Karoline Muchova, et le tennis tchèque, l’actuelle 12e joueuse mondiale a trouvé une réponse qui a beaucoup fait rire le septuple vainqueur en Grand Chelem.
« Si on en arrive là, ça doit être à cause de la bière », a d’abord plaisanté Linda Noskova en raison de l’appétence des deux pays pour les boisson alcoolisé. « Non, mais honnêtement, pour moi, ça a toujours été une question d’histoire, je suppose. Il y a toujours eu quelqu’un que l’on pouvait prendre pour modèle et se dire : ‘Si elles peuvent le faire, pourquoi pas moi ?’. »
Publié le samedi 11 juillet 2026 à 11:11