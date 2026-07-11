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Linda Noskova à John McEnroe : « Si on en arrive là, ça doit être à cause de la bière »

Par
Thomas S
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En plus d’être une excel­lente joueuse de tennis, Linda Noskova a de la répartie. 

Alors qu’elle était inter­rogée par John McEnroe sur le lien parti­cu­lier entre le tournoi de Wimbledon, où elle s’ap­prête à disputer la finale contre sa compa­triote, Karoline Muchova, et le tennis tchèque, l’ac­tuelle 12e joueuse mondiale a trouvé une réponse qui a beau­coup fait rire le septuple vain­queur en Grand Chelem.

« Si on en arrive là, ça doit être à cause de la bière », a d’abord plai­santé Linda Noskova en raison de l’ap­pé­tence des deux pays pour les boisson alcoo­lisé. « Non, mais honnê­te­ment, pour moi, ça a toujours été une ques­tion d’histoire, je suppose. Il y a toujours eu quelqu’un que l’on pouvait prendre pour modèle et se dire : ‘Si elles peuvent le faire, pour­quoi pas moi ?’. »

Publié le samedi 11 juillet 2026 à 11:11

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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