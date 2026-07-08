Après Karolina Muchova, Coco Gauff et Marta Kostyuk, Linda Noskova est la dernière des quatre quali­fiés pour le dernier carré de Wimbledon.

La 12e joueuse mondiale a battu la Belge Elise Mertens (27e mondiale) en deux sets ce mercredi en quarts de finale du Grand Chelem londo­nien (6−3, 7–5).

« C’est une sensa­tion incroyable. Comme jamais aupa­ra­vant. C’est pour ça que je joue au tennis. Pour ces matchs, ces grands courts. C’est vrai­ment un senti­ment unique. J’étais un peu nerveuse avant le match. Je ne vais pas mentir. En général, quand c’est vrai­ment, vrai­ment impor­tant pour moi et que je me mets un peu la pres­sion, c’est là que je joue le mieux. Quand je me sens un peu nerveuse, ça veut dire que j’y tiens beau­coup. Donc oui, j’ai vrai­ment apprécié ce match », a réagi la Tchèque de 21 ans lors de l’in­ter­view sur le court.

Linda Noskova after beating Elise Mertens to reach 1st Slam SF at Wimbledon



Linda : “The feelings are incre­dible. Like never before. This is what I’m playing tennis for. For these matches and these big stages and big courts. This is truly a special feeling.” 🥹



“Were there… pic.twitter.com/LEa9LFTAdQ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 8, 2026

Pour tenter de se quali­fier en finale, Linda Noskova affron­tera l’Ukrainienne Marta Kostyuk (13e mondiale).