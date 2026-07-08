Après Karolina Muchova, Coco Gauff et Marta Kostyuk, Linda Noskova est la dernière des quatre qualifiés pour le dernier carré de Wimbledon.
La 12e joueuse mondiale a battu la Belge Elise Mertens (27e mondiale) en deux sets ce mercredi en quarts de finale du Grand Chelem londonien (6−3, 7–5).
« C’est une sensation incroyable. Comme jamais auparavant. C’est pour ça que je joue au tennis. Pour ces matchs, ces grands courts. C’est vraiment un sentiment unique. J’étais un peu nerveuse avant le match. Je ne vais pas mentir. En général, quand c’est vraiment, vraiment important pour moi et que je me mets un peu la pression, c’est là que je joue le mieux. Quand je me sens un peu nerveuse, ça veut dire que j’y tiens beaucoup. Donc oui, j’ai vraiment apprécié ce match », a réagi la Tchèque de 21 ans lors de l’interview sur le court.
Linda Noskova after beating Elise Mertens to reach 1st Slam SF at Wimbledon— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 8, 2026
Linda : “The feelings are incredible. Like never before. This is what I’m playing tennis for. For these matches and these big stages and big courts. This is truly a special feeling.” 🥹
“Were there… pic.twitter.com/LEa9LFTAdQ
Pour tenter de se qualifier en finale, Linda Noskova affrontera l’Ukrainienne Marta Kostyuk (13e mondiale).
Publié le mercredi 8 juillet 2026 à 16:36