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Linda Noskova, après sa quali­fi­ca­tion en demi‐finales : « Je ne vais pas mentir… »

Par
Baptiste Mulatier
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Après Karolina Muchova, Coco Gauff et Marta Kostyuk, Linda Noskova est la dernière des quatre quali­fiés pour le dernier carré de Wimbledon. 

La 12e joueuse mondiale a battu la Belge Elise Mertens (27e mondiale) en deux sets ce mercredi en quarts de finale du Grand Chelem londo­nien (6−3, 7–5).

« C’est une sensa­tion incroyable. Comme jamais aupa­ra­vant. C’est pour ça que je joue au tennis. Pour ces matchs, ces grands courts. C’est vrai­ment un senti­ment unique. J’étais un peu nerveuse avant le match. Je ne vais pas mentir. En général, quand c’est vrai­ment, vrai­ment impor­tant pour moi et que je me mets un peu la pres­sion, c’est là que je joue le mieux. Quand je me sens un peu nerveuse, ça veut dire que j’y tiens beau­coup. Donc oui, j’ai vrai­ment apprécié ce match », a réagi la Tchèque de 21 ans lors de l’in­ter­view sur le court. 

Pour tenter de se quali­fier en finale, Linda Noskova affron­tera l’Ukrainienne Marta Kostyuk (13e mondiale). 

Publié le mercredi 8 juillet 2026 à 16:36

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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