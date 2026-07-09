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Linda Noskova, après sa quali­fi­ca­tion en finale : « J’ai telle­ment de super­sti­tions. C’est genre 20, 30 trucs par jour. J’ai l’impression que c’est une maladie à ce stade »

Par
Thomas S
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Il y aura une finale 100% tchèque dans le tableau féminin de cette édition 2026 de Wimbledon.

Après la magni­fique victoire de Karolina Muchova au super tie‐break face à Coco Gauff, c’est au tour de Linda Noskova de s’imposer après un match d’une grande maîtrise contre Marta Kostyuk : 6–4, 6–4.

Interrogée sur la perpec­tive d’affronter sa compa­triote pour un premier titre du Grand Chelem ce samedi, l’actuelle 12e mondiale a révélé être parti­cu­liè­re­ment superstitieuse. 

« Je dors bien tout le temps. donc j’espère que ça ne chan­gera pas. J’ai telle­ment de super­sti­tions. Je ne peux même pas commencer à les nommer. Tu ne veux pas savoir. C’est genre 20, 30 trucs par jour. J’ai l’impression que c’est une maladie à ce stade. J’utilise les mêmes routines le matin. Je prends presque le même déjeuner. J’utilise les mêmes toilettes. Le même lavabo. Tout pareil. Je ne vais rien changer. »

Publié le jeudi 9 juillet 2026 à 20:10

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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