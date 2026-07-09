Il y aura une finale 100% tchèque dans le tableau féminin de cette édition 2026 de Wimbledon.
Après la magnifique victoire de Karolina Muchova au super tie‐break face à Coco Gauff, c’est au tour de Linda Noskova de s’imposer après un match d’une grande maîtrise contre Marta Kostyuk : 6–4, 6–4.
Interrogée sur la perpective d’affronter sa compatriote pour un premier titre du Grand Chelem ce samedi, l’actuelle 12e mondiale a révélé être particulièrement superstitieuse.
« Je dors bien tout le temps. donc j’espère que ça ne changera pas. J’ai tellement de superstitions. Je ne peux même pas commencer à les nommer. Tu ne veux pas savoir. C’est genre 20, 30 trucs par jour. J’ai l’impression que c’est une maladie à ce stade. J’utilise les mêmes routines le matin. Je prends presque le même déjeuner. J’utilise les mêmes toilettes. Le même lavabo. Tout pareil. Je ne vais rien changer. »
Publié le jeudi 9 juillet 2026 à 20:10