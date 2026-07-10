Alors qu’elle n’avait jamais fait mieux qu’un quart de finale dans un tournoi du Grand Chelem (Open d’Australie 2024), Linda Noskova s’ap­prête à disputer sa toute première finale, ce samedi, à Wimbledon.

Un sacrée perfor­mance pour la joueuse tchèque qui retour­nera sa compa­triote, Karolina Muchova, beau­coup plus expé­ri­mentée qu’elle dans ce domaine. Mais l’ac­tuelle 12e mondiale compte bien s’ap­puyer sur son insou­ciance, comme elle l’a suggéré en confé­rence de presse d’après match.

« Quand j’étais plus jeune, tous les tour­nois étaient les mêmes pour moi. Je ne savais pas à quel point c’était diffi­cile d’ar­river où j’en suis. On ne sait pas quand on est enfant. Je n’avais aucune idée de combien ce tournoi est parti­cu­lier. Aujourd’hui (jeudi), avec Karolina, nous avons fait un échauf­fe­ment sur le Centre Court. C’était la première fois que je le foulais, c’était vrai­ment sympa. Mais je ne réali­sais pas vrai­ment car j’étais déjà concen­trée sur le match. Et là, je suis concen­trée sur la finale. Il va falloir que je regarde des photos, une fois que le tournoi sera terminé, pour y croire, pour bien réaliser. »