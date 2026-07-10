Alors qu’elle n’avait jamais fait mieux qu’un quart de finale dans un tournoi du Grand Chelem (Open d’Australie 2024), Linda Noskova s’apprête à disputer sa toute première finale, ce samedi, à Wimbledon.
Un sacrée performance pour la joueuse tchèque qui retournera sa compatriote, Karolina Muchova, beaucoup plus expérimentée qu’elle dans ce domaine. Mais l’actuelle 12e mondiale compte bien s’appuyer sur son insouciance, comme elle l’a suggéré en conférence de presse d’après match.
« Quand j’étais plus jeune, tous les tournois étaient les mêmes pour moi. Je ne savais pas à quel point c’était difficile d’arriver où j’en suis. On ne sait pas quand on est enfant. Je n’avais aucune idée de combien ce tournoi est particulier. Aujourd’hui (jeudi), avec Karolina, nous avons fait un échauffement sur le Centre Court. C’était la première fois que je le foulais, c’était vraiment sympa. Mais je ne réalisais pas vraiment car j’étais déjà concentrée sur le match. Et là, je suis concentrée sur la finale. Il va falloir que je regarde des photos, une fois que le tournoi sera terminé, pour y croire, pour bien réaliser. »
Publié le vendredi 10 juillet 2026 à 14:44