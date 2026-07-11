Accueil Wimbledon

Linda Noskova, de l’an­goisse au triomphe

Par
Baptiste Mulatier
-
741

Linda Noskova au sommet !

La 12e mondiale est venu à bout de sa compa­triote Karolina Muchova (9e mondiale) lors d’une finale 100% tchèque, s’im­po­sant avec auto­rité en deux sets (6−2, 5–7, 6–3) en 2h29 de jeu.

Si elle n’avait jamais dépassé les quarts de finale d’un Grand Chelem avant cette quin­zaine londo­nienne, la Tchèque de 21 ans a d’abord affiché une maîtrise et une séré­nité remar­quables, portée par un coup droit dévastateur. 

Mais alors qu’elle semblait filer vers une victoire expé­di­tive après avoir mené 6–2, 5–2, Noskova a connu un long passage de flot­te­ment. Malgré cinq balles de match, elle a laissé Muchova, comba­tive et accro­cheuse, revenir dans la partie et l’embarquer dans un troi­sième set indécis.

La plus jeune des deux joueuses a toute­fois parfai­te­ment réagi. Plus solide dans la manche déci­sive, elle a rapi­de­ment repris le contrôle des échanges avant de cette fois conclure sans trem­bler pour enfin savourer le plus grand moment de sa carrière.

Noskova devient la troi­sième Tchèque sacrée lors des quatre dernières éditions de Wimbledon. Elle est aussi, et surtout, la neuvième cham­pionne diffé­rente en neuf éditions dispu­tées depuis le dernier sacre de Serena Williams en 2016.

Une consé­cra­tion écla­tante qui propulse Linda Noskova dans une nouvelle dimension.

Publié le samedi 11 juillet 2026 à 19:39

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥