Linda Noskova au sommet !
La 12e mondiale est venu à bout de sa compatriote Karolina Muchova (9e mondiale) lors d’une finale 100% tchèque, s’imposant avec autorité en deux sets (6−2, 5–7, 6–3) en 2h29 de jeu.
Si elle n’avait jamais dépassé les quarts de finale d’un Grand Chelem avant cette quinzaine londonienne, la Tchèque de 21 ans a d’abord affiché une maîtrise et une sérénité remarquables, portée par un coup droit dévastateur.
Mais alors qu’elle semblait filer vers une victoire expéditive après avoir mené 6–2, 5–2, Noskova a connu un long passage de flottement. Malgré cinq balles de match, elle a laissé Muchova, combative et accrocheuse, revenir dans la partie et l’embarquer dans un troisième set indécis.
La plus jeune des deux joueuses a toutefois parfaitement réagi. Plus solide dans la manche décisive, elle a rapidement repris le contrôle des échanges avant de cette fois conclure sans trembler pour enfin savourer le plus grand moment de sa carrière.
Linda Noskova is the champion 🏆— Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2026
She defeats Karolina Muchova 6–2, 5–7, 6–3 to win her first Grand Slam. #Wimbledon pic.twitter.com/NJvtqHbVay
Noskova devient la troisième Tchèque sacrée lors des quatre dernières éditions de Wimbledon. Elle est aussi, et surtout, la neuvième championne différente en neuf éditions disputées depuis le dernier sacre de Serena Williams en 2016.
Une consécration éclatante qui propulse Linda Noskova dans une nouvelle dimension.
Publié le samedi 11 juillet 2026 à 19:39