Linda Noskova au sommet !

La 12e mondiale est venu à bout de sa compa­triote Karolina Muchova (9e mondiale) lors d’une finale 100% tchèque, s’im­po­sant avec auto­rité en deux sets (6−2, 5–7, 6–3) en 2h29 de jeu.

Si elle n’avait jamais dépassé les quarts de finale d’un Grand Chelem avant cette quin­zaine londo­nienne, la Tchèque de 21 ans a d’abord affiché une maîtrise et une séré­nité remar­quables, portée par un coup droit dévastateur.

Mais alors qu’elle semblait filer vers une victoire expé­di­tive après avoir mené 6–2, 5–2, Noskova a connu un long passage de flot­te­ment. Malgré cinq balles de match, elle a laissé Muchova, comba­tive et accro­cheuse, revenir dans la partie et l’embarquer dans un troi­sième set indécis.

La plus jeune des deux joueuses a toute­fois parfai­te­ment réagi. Plus solide dans la manche déci­sive, elle a rapi­de­ment repris le contrôle des échanges avant de cette fois conclure sans trem­bler pour enfin savourer le plus grand moment de sa carrière.

Linda Noskova is the cham­pion 🏆



She defeats Karolina Muchova 6–2, 5–7, 6–3 to win her first Grand Slam. #Wimbledon pic.twitter.com/NJvtqHbVay — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2026

Noskova devient la troi­sième Tchèque sacrée lors des quatre dernières éditions de Wimbledon. Elle est aussi, et surtout, la neuvième cham­pionne diffé­rente en neuf éditions dispu­tées depuis le dernier sacre de Serena Williams en 2016.

Une consé­cra­tion écla­tante qui propulse Linda Noskova dans une nouvelle dimension.