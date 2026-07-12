Linda Noskova a mené 6–2, 5–2, manqué cinq balles de match dans la deuxième manche, avant de s’imposer en trois sets contre sa compatriote tchèque Karolina Muchova en finale de Wimbledon (6−2, 5–7, 6–3).
En conférence de presse après son sacre, la joueuse de 21 ans a raconté ce qu’elle s’était dit lorsqu’elle a quitté le court à la fin du deuxième set.
« Je me suis juste dit qu’un nouveau match commençait. Je me suis aspergée avec de l’eau froide, plusieurs fois. Mais ce qui m’a vraiment aidée en sortant du court, c’est que j’ai vu les trophées qui étaient là. Je me suis dit que je n’allais pas repartir avec le plus petit, je voulais le grand. J’avais été si proche. Cela aurait été le déchirement ultime de ma vie. Je suis repartie. Je pense que le premier jeu a été décisif, en gardant mon service. Mais je voulais vraiment le grand trophée, j’étais prête à y laisser mon âme et tout ce qu’il pouvait m’en coûter. »
Publié le dimanche 12 juillet 2026 à 13:08