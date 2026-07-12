Linda Noskova a mené 6–2, 5–2, manqué cinq balles de match dans la deuxième manche, avant de s’im­poser en trois sets contre sa compa­triote tchèque Karolina Muchova en finale de Wimbledon (6−2, 5–7, 6–3).

En confé­rence de presse après son sacre, la joueuse de 21 ans a raconté ce qu’elle s’était dit lors­qu’elle a quitté le court à la fin du deuxième set.

« Je me suis juste dit qu’un nouveau match commen­çait. Je me suis aspergée avec de l’eau froide, plusieurs fois. Mais ce qui m’a vrai­ment aidée en sortant du court, c’est que j’ai vu les trophées qui étaient là. Je me suis dit que je n’al­lais pas repartir avec le plus petit, je voulais le grand. J’avais été si proche. Cela aurait été le déchi­re­ment ultime de ma vie. Je suis repartie. Je pense que le premier jeu a été décisif, en gardant mon service. Mais je voulais vrai­ment le grand trophée, j’étais prête à y laisser mon âme et tout ce qu’il pouvait m’en coûter. »