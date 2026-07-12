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Linda Noskova : « Quand je suis sortie du court après avoir manqué cinq balles de match, j’ai vu les trophées et je me suis dit que je n’al­lais pas repartir avec le plus petit »

Par
Baptiste Mulatier
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Linda Noskova a mené 6–2, 5–2, manqué cinq balles de match dans la deuxième manche, avant de s’im­poser en trois sets contre sa compa­triote tchèque Karolina Muchova en finale de Wimbledon (6−2, 5–7, 6–3).

En confé­rence de presse après son sacre, la joueuse de 21 ans a raconté ce qu’elle s’était dit lors­qu’elle a quitté le court à la fin du deuxième set. 

« Je me suis juste dit qu’un nouveau match commen­çait. Je me suis aspergée avec de l’eau froide, plusieurs fois. Mais ce qui m’a vrai­ment aidée en sortant du court, c’est que j’ai vu les trophées qui étaient là. Je me suis dit que je n’al­lais pas repartir avec le plus petit, je voulais le grand. J’avais été si proche. Cela aurait été le déchi­re­ment ultime de ma vie. Je suis repartie. Je pense que le premier jeu a été décisif, en gardant mon service. Mais je voulais vrai­ment le grand trophée, j’étais prête à y laisser mon âme et tout ce qu’il pouvait m’en coûter. »

Publié le dimanche 12 juillet 2026 à 13:08

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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