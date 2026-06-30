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Lionel Roux se permet de tacler Novak Djokovic : « Encore une fois, je n’ai pas trouvé son atti­tude très classe vis‐à‐vis de son adversaire »

Par
Jean Muller
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Ancien 48e joueur mondial mais aussi fonda­teur du « célé­bris­sime » ‘tournoi chal­lenger à Lyon doté d’un prize money de 100.000 dollars qui attire la foule, Lionel Roux s’est senti pousser des ailes hier soir tard sur le plateau de Bein Sport.

Le lyon­nais pure souche est donc carré­ment entré dans « le lard » du Serbe. Cela doit encore être un relent de la fameuse finale de Coupe Davis perdue en Serbie qui s’était finie en séance de coif­feur. Ceci dit, cela marque un certain manque de respect pour celui qui a le plus beau palmarès de l’his­toire de ce sport

« Je trouve que le Chinois a joué crâne­ment sa chance. Je pense qu’il a surpris par rapport à son niveau de jeu, qu’il a tenu tout au long de la partie. Dans les premiers tours, on voit souvent les têtes de série avoir des premiers sets un peu diffi­ciles. Mais Wu a tenu pendant les quatre sets ce niveau de jeu. Je pense que Djokovic manque aussi un petit peu de matchs. Il a su faire l’es­sen­tiel. Seul petit bémol pour lui, je n’ai pas trouvé, encore une fois, son atti­tude très classe vis‐à‐vis d’un adver­saire qui jouait vrai­ment très, très bien. Il est comme ça, je suis d’ac­cord, mais il peut progresser dans ce domaine‐là. »

Publié le mardi 30 juin 2026 à 08:10

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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