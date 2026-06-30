Ancien 48e joueur mondial mais aussi fondateur du « célébrissime » ‘tournoi challenger à Lyon doté d’un prize money de 100.000 dollars qui attire la foule, Lionel Roux s’est senti pousser des ailes hier soir tard sur le plateau de Bein Sport.
Le lyonnais pure souche est donc carrément entré dans « le lard » du Serbe. Cela doit encore être un relent de la fameuse finale de Coupe Davis perdue en Serbie qui s’était finie en séance de coiffeur. Ceci dit, cela marque un certain manque de respect pour celui qui a le plus beau palmarès de l’histoire de ce sport
« Je trouve que le Chinois a joué crânement sa chance. Je pense qu’il a surpris par rapport à son niveau de jeu, qu’il a tenu tout au long de la partie. Dans les premiers tours, on voit souvent les têtes de série avoir des premiers sets un peu difficiles. Mais Wu a tenu pendant les quatre sets ce niveau de jeu. Je pense que Djokovic manque aussi un petit peu de matchs. Il a su faire l’essentiel. Seul petit bémol pour lui, je n’ai pas trouvé, encore une fois, son attitude très classe vis‐à‐vis d’un adversaire qui jouait vraiment très, très bien. Il est comme ça, je suis d’accord, mais il peut progresser dans ce domaine‐là. »
Publié le mardi 30 juin 2026 à 08:10