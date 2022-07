L’Américaine de 16 ans, tête de série numéro 1, Liv Hovde, a remporté le tournoi juniors de Wimbledon samedi grâce à une victoire en finale contre la Hongroise Luca Udvardy. Et après son succès, elle a eu la chance de croiser Novak Djokovic, toujours extrê­me­ment bien­veillant avec les autres joueurs.

« Je suis tombée sur Novak Djokovic après mon match, nous avons eu une conver­sa­tion et il était vrai­ment gentil. Il m’a féli­citée pour mon titre et nous avons pris une photo ensemble. Il m’a demandé comment je me sentais après avoir gagné, c’était vrai­ment cool », a raconté la jeune fille, comblée.