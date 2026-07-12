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Ljubicic, avant la finale entre Sinner et Zverev : « Je ne m’at­ten­dais pas à ce qu’il devienne l’un des meilleurs joueurs du circuit dans ce domaine »

Par
Baptiste Mulatier
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Interrogé par Ubitennis, l’ex‐numéro 3 mondial, ancien coach de Roger Federer et actuel respon­sable du haut niveau à la FFT (fédé­ra­tion fran­çaise de tennis), Ivan Ljubicic, a donné son pronostic avant la finale de Wimbledon entre Jannik Sinner et Alexander Zverev. 

« Je pense que Sinner est large­ment favori. D’autant plus que Zverev a perdu ses 14 derniers sets contre lui. À mon avis, Jannik va s’imposer en quatre sets. Je ne m’attendais pas à ce que Sinner devienne l’un des meilleurs serveurs du circuit… Il faut dire que Zverev s’est lui aussi amélioré en coup droit. Les cham­pions s’améliorent toujours. »

La finale aura lieu ce dimanche à 17h, heure française. 

Publié le dimanche 12 juillet 2026 à 09:44

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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