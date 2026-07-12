Interrogé par Ubitennis, l’ex‐numéro 3 mondial, ancien coach de Roger Federer et actuel responsable du haut niveau à la FFT (fédération française de tennis), Ivan Ljubicic, a donné son pronostic avant la finale de Wimbledon entre Jannik Sinner et Alexander Zverev.
« Je pense que Sinner est largement favori. D’autant plus que Zverev a perdu ses 14 derniers sets contre lui. À mon avis, Jannik va s’imposer en quatre sets. Je ne m’attendais pas à ce que Sinner devienne l’un des meilleurs serveurs du circuit… Il faut dire que Zverev s’est lui aussi amélioré en coup droit. Les champions s’améliorent toujours. »
La finale aura lieu ce dimanche à 17h, heure française.
Publié le dimanche 12 juillet 2026 à 09:44