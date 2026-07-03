De passage chez nos confrères de Bein Sports afin de revenir sur la victoire de Novak Djokovic contre Arthur Rinderknech au troi­sième tour de Wimbledon ce vendredi, Ivan Ljubicic, ex‐3e joueur mondial et actuel direc­teur du haut niveau à la FFT, a tenu à insister sur la gestion excep­tion­nelle du Serbe.

« J’ai vu que c’était sa 105e victoire à Wimbledon, J’ai essayé de calculer : si tu joues 20 ans en allant à chaque fois en demi‐finales, ça fait 100 victoire. Ce sont des chiffres incroyables. Donc avec l’ex­pé­rience qu’il a, l’adap­ta­tion à toutes les condi­tions et les adver­saires, c’est fantas­tique. Peut‐être qu’il n’était pas parfait aujourd’hui, peut‐être qu’il était mieux contre Tsitsipas parce que Arthur lui a posé beau­coup de problèmes. Mais il arrive toujours à trouver des solu­tions, à rester calme. J’étais dans la box d’Arthur et j’écou­tais celle de Novak juste à côté. Ils étaient très chauds au début du match, dans le premier et deuxième set, mais pas au troi­sième, c’était le silence complet, ils l’ont laissé tran­quille. Je ne dis pas qu’il a balancé le set mais il ne l’a pas joué à 100%, il a récu­péré un peu d’énergie parce que j’ima­gine qu’il n’est pas à 100%, donc il lui arrive toujours de trouver les bons moments pour pousser et lâcher un peu. »