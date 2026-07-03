De passage chez nos confrères de Bein Sports afin de revenir sur la victoire de Novak Djokovic contre Arthur Rinderknech au troisième tour de Wimbledon ce vendredi, Ivan Ljubicic, ex‐3e joueur mondial et actuel directeur du haut niveau à la FFT, a tenu à insister sur la gestion exceptionnelle du Serbe.
« J’ai vu que c’était sa 105e victoire à Wimbledon, J’ai essayé de calculer : si tu joues 20 ans en allant à chaque fois en demi‐finales, ça fait 100 victoire. Ce sont des chiffres incroyables. Donc avec l’expérience qu’il a, l’adaptation à toutes les conditions et les adversaires, c’est fantastique. Peut‐être qu’il n’était pas parfait aujourd’hui, peut‐être qu’il était mieux contre Tsitsipas parce que Arthur lui a posé beaucoup de problèmes. Mais il arrive toujours à trouver des solutions, à rester calme. J’étais dans la box d’Arthur et j’écoutais celle de Novak juste à côté. Ils étaient très chauds au début du match, dans le premier et deuxième set, mais pas au troisième, c’était le silence complet, ils l’ont laissé tranquille. Je ne dis pas qu’il a balancé le set mais il ne l’a pas joué à 100%, il a récupéré un peu d’énergie parce que j’imagine qu’il n’est pas à 100%, donc il lui arrive toujours de trouver les bons moments pour pousser et lâcher un peu. »
Publié le vendredi 3 juillet 2026 à 20:50