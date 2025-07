Lorenzo Sonego a bataillé pendant cinq heures pour venir à bout de Brandon Nakashima au troi­sième tour de Wimbledon : 6–7(5), 7–6(8), 7–6(2), 3–6, 7–6(3). Comme il l’a expliqué dans des propos relayés par Eurosport Italie, le 47e joueur mondial a pu compter sur le soutien de son compa­triote et ami, Jannik Sinner.

« Je suis peut‐être désolé pour Muso (Musetti) et Matteo (Berrettini) qui jouent très bien sur cette surface et qui n’ont malheu­reu­se­ment pas réussi à se quali­fier. Je pense que nous appré­cions cette ambiance, ce tournoi. Aujourd’hui, Cobolli a fait un très grand match, je l’ai suivi jusqu’à ce que j’entre sur le court et je l’ai croisé après. Pendant mon match, j’ai vu Jannik sur la terrasse, en train de me regarder et cela m’a beau­coup motivé. C’est beau parce que nous sommes trois ici main­te­nant et deux sont mes amis, donc je suis vrai­ment heureux d’être en huitièmes avec eux et j’es­père que nous conti­nue­rons tous. »