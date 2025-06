N’ayant pas obtenu d’in­vi­ta­tion pour le grand tableau, Loïs Boisson va jouer son premier sur gazon ce mardi face à la Canadienne Carson Branstine (197e mondiale) au premier tour des quali­fi­ca­tions de Wimbledon. Et son compa­triote, Luca Van Assche, lui qualifié pour le deuxième tour, est assez confiant pour elle.

« Loïs a un an de plus que moi, je la connais depuis qu’on est jeunes, mais depuis Roland, je ne suis plus le seul à la connaître main­te­nant. Oui, c’est une terrienne, mais avec le niveau qu’elle a montré à Roland, elle peut aller loin ici. Quand tu vois des joueurs comme Nadal qui ont réussi à gagner sur gazon, tu te dis que pour­quoi pas. La surface est devenue plus lente qu’a­vant, donc tu peux installer l’échange plus faci­le­ment. Évidemment, ça va lui demander de l’adap­ta­tion par rapport à la terre, mais je pense qu’elle a le niveau pour avancer dans le tournoi », a estimé le 182e joueur mondial au micro de L’Equipe.