Brillamment sorti des quali­fi­ca­tions, Lucas Pouille a continué sur sa lancée pour s’of­frir sa première victoire dans le tableau prin­cipal de Wimbledon depuis 2019, en venant à bout de Laslo Djere en cinq sets : 3–6, 7–6(7), 3–6, 6–3, 6–1.

« Elle a un goût parti­cu­lier, une saveur parti­cu­lière. Je suis très heureux. Ça reflète le niveau que j’ai depuis des mois. Enchaîner qualifs et premier tour contre un bon joueur, une victoire en cinq sets, c’est génial. Ma dernière victoire ici c’était il y a cinq ans, en 2019. C’est super. C’est pour ça que je continue à m’en­traîner et à faire beau­coup d’ef­fort, pour jouer ces tour­nois et aller le plus loin possible. Là ça fait déjà quatre matches, je suis ici depuis quinze jours, norma­le­ment le tournoi est fini. J’attaque la troi­sième semaine (sourire) », s’est réjoui le Français dans des propos rapportés par L’Equipe.

Au deuxième tour, l’an­cien top 10, aujourd’hui 212e mondial, affron­tera Thanasi Kokkinakis, tombeur en cinq sets de Felix Auger‐Aliassime.