Novak Djokovic a dû s’employer pour venir à bout d’Arthur Rinderknech au troi­sième tour de Wimbledon (7−5, 6–4, 1–6, 7–6[4]).

Interrogé par L’Equipe, Lucas Pouille, entraî­neur du Français, a estimé que la rencontre s’était jouée sur quelques points dans les deux premiers sets, avant de souli­gner la soli­dité du Serbe dans les moments importants.

« Ça se joue à 2–3 points dans les deux premiers sets. Et à la fin, on a vu pour­quoi Novak Djokovic était le plus grand joueur de tous les temps. Quand il a fallu serrer le jeu, il n’a mis que des premières. »