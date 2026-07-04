Novak Djokovic a dû s’employer pour venir à bout d’Arthur Rinderknech au troisième tour de Wimbledon (7−5, 6–4, 1–6, 7–6[4]).
Interrogé par L’Equipe, Lucas Pouille, entraîneur du Français, a estimé que la rencontre s’était jouée sur quelques points dans les deux premiers sets, avant de souligner la solidité du Serbe dans les moments importants.
« Ça se joue à 2–3 points dans les deux premiers sets. Et à la fin, on a vu pourquoi Novak Djokovic était le plus grand joueur de tous les temps. Quand il a fallu serrer le jeu, il n’a mis que des premières. »
Publié le samedi 4 juillet 2026 à 12:22