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Lucas Pouille, coach d’Arthur Rinderknech : « On a vu pour­quoi Novak Djokovic était le plus grand joueur de tous les temps »

Par
Baptiste Mulatier
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Novak Djokovic a dû s’employer pour venir à bout d’Arthur Rinderknech au troi­sième tour de Wimbledon (7−5, 6–4, 1–6, 7–6[4]).

Interrogé par L’Equipe, Lucas Pouille, entraî­neur du Français, a estimé que la rencontre s’était jouée sur quelques points dans les deux premiers sets, avant de souli­gner la soli­dité du Serbe dans les moments importants.

« Ça se joue à 2–3 points dans les deux premiers sets. Et à la fin, on a vu pour­quoi Novak Djokovic était le plus grand joueur de tous les temps. Quand il a fallu serrer le jeu, il n’a mis que des premières. »

Publié le samedi 4 juillet 2026 à 12:22

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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