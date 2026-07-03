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Lucas Pouille, coach de Rinderknech, avant le défi Djokovic : « Je ne suis pas la meilleure personne pour le préparer »

Par
Baptiste Mulatier
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Dernier joueur fran­çais encore en lice à Wimbledon, Arthur Rinderknech va défier le septuple lauréat du tournoi, Novak Djokovic, au troi­sième tour ce vendredi. 

Avant ce rendez‐vous de pres­tige, son entraî­neur Lucas Pouille a évoqué cette affiche avec humour au micro de BeIN Sports, avant d’in­sister sur l’im­por­tance de l’état d’es­prit à adopter face à l’homme aux 24 titres du Grand Chelem. 

« Je ne suis pas la meilleure personne pour le préparer. La dernière fois que je l’ai joué, j’ai pris 6–0, 6–2, 6–2 en demi‐finales de l’Open d’Australie, donc je pense qu’il faudrait qu’il trouve des meilleurs conseils que moi. Mais il ne faut pas changer radi­ca­le­ment les choses. Il faut entrer sur le terrain avec la convic­tion de pouvoir le faire, de pouvoir gagner. Certains joueurs dans le passé avaient déjà perdu dans la tête avant d’af­fronter Federer, Nadal ou Djokovic. Pour moi, c’est primor­dial d’avoir la convic­tion et d’être persuadé qu’il en est capable. Il avait réussi à le faire contre Zverev l’an dernier donc on va essayer de réitérer cet exploit et d’at­teindre une deuxième semaine ici. » 

Publié le vendredi 3 juillet 2026 à 11:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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