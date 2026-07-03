Dernier joueur français encore en lice à Wimbledon, Arthur Rinderknech va défier le septuple lauréat du tournoi, Novak Djokovic, au troisième tour ce vendredi.
Avant ce rendez‐vous de prestige, son entraîneur Lucas Pouille a évoqué cette affiche avec humour au micro de BeIN Sports, avant d’insister sur l’importance de l’état d’esprit à adopter face à l’homme aux 24 titres du Grand Chelem.
« Je ne suis pas la meilleure personne pour le préparer. La dernière fois que je l’ai joué, j’ai pris 6–0, 6–2, 6–2 en demi‐finales de l’Open d’Australie, donc je pense qu’il faudrait qu’il trouve des meilleurs conseils que moi. Mais il ne faut pas changer radicalement les choses. Il faut entrer sur le terrain avec la conviction de pouvoir le faire, de pouvoir gagner. Certains joueurs dans le passé avaient déjà perdu dans la tête avant d’affronter Federer, Nadal ou Djokovic. Pour moi, c’est primordial d’avoir la conviction et d’être persuadé qu’il en est capable. Il avait réussi à le faire contre Zverev l’an dernier donc on va essayer de réitérer cet exploit et d’atteindre une deuxième semaine ici. »
Publié le vendredi 3 juillet 2026 à 11:55