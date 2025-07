Lucas a démarré sa colla­bo­ra­tion avec Arthur à Wimbledon et on peut dire que ça pulse pas mal après cet exploit du Tricolore.

Mais pour Lucas, ce n’est qu’une étape car il pense que son joueur peut aller beau­coup plus loin comme il l’ex­pliqué à non confrères de l’Equipe.

« J’essaie de le mettre dans de bonnes condi­tions, dans l’état d’es­prit d’être conqué­rant. Les mots, ils sont simples. C’est d’être extrê­me­ment positif, lui faire comprendre qu’il a toutes les armes. Il n’y a jamais une phrase néga­tive qui sort de ma bouche. Et pour moi, il peut encore être beau­coup plus fort. Aujourd’hui le tennis est basé sur le service et le retour. Il n’a pas été beaké contre Zverev pendant cinq heures, ça t’en­lève déjà un certain stress. Avec cet état d’es­prit toute l’année, il n’y pas de secrets, il sera bien plus haut en termes de classement »