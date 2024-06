Qualifié pour le grand tableau de Wimbledon sans avoir perdu un seul set, Lucas Pouille va retrouver pour la première fois depuis 2021 le mythique gazon londo­nien du All England Club.

Interrogé par nos confrères de L’Équipe à l’issue de sa victoire face à son compa­triote, Luca Van Assche, l’an­cien 10e joueur mondial a fait part de sa satisfaction.

« Beaucoup de satis­fac­tion, beau­coup de fierté. En arri­vant ici, je ne savais pas trop à quoi m’at­tendre. Je n’avais pas joué depuis les qualifs de Roland donc ça faisait un bon mois. L’approche que j’ai eue, les efforts que j’ai fournis sur le terrain ou en dehors pour être prêt, ça a payé. Je suis arrivé ici dans de très bonnes condi­tions et je suis très content pour ça. Quand tu retournes cher­cher ton accré­di­ta­tion et que tu as ta place dans le vestiaire à Wim, c’est quelque chose de sacré. Je suis vrai­ment heureux d’y remettre les pieds. C’est super. C’est pour ça que je continue à jouer : jouer ces tour­nois et essayer d’aller loin. »