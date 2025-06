Victime d’une rupture totale du tendon d’Achille droit en février dernier et privé de compé­ti­tion au moins jusqu’en janvier 2026, Lucas Pouille vit une première expé­rience en tant que coach aux côtés de son compa­triote, Arthur Rinderknech (70e mondial).

Interrogé par L’Equipe, l’ancien 10e joueur mondial, quart de fina­liste de Wimbledon 2016, a exprimé son enthousiasme.

« Si en janvier, on m’avait dit que je serais à Wimbledon avec la casquette de coach, je n’y aurais pas cru. Il cher­chait quelque chose de nouveau. Et aussi, j’ima­gine, mon expé­rience, j’ai affronté beau­coup de joueurs. Ça m’a parlé tout de suite. Regarder les matches et les préparer diffé­rem­ment, se mettre vrai­ment dans la peau d’un coach… J’essaie de me mettre à la place de l’ad­ver­saire et de voir sur quel point j’ap­puie­rais si je le jouais, quels sont ses points forts qui me gênaient, ce qu’il aimait moins. Et à partir de là, essayer de l’amener à un niveau encore plus haut. »

À noter que la tâche s’an­nonce ardue pour Rinderknech qui affron­tera Alexander Zverev au premier tour lundi.