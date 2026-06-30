Considéré comme l’un des prin­ci­paux préten­dants au titre sur cette édition 2026 de Wimbledon, Ben Shelton a été éliminé dès le premier tour ce mardi, battu au super tie‐break par le qualifié finlan­dais, Otto Virtanen, 140e joueur mondial : 6–4, 3–6, 6–7(8), 6–2, 7–6(9), après 4h24 de jeu.

Récent vain­queur de l’ATP 250 de Stuttgart et fina­liste de l’ATP 500 de Halle, l’Américain prend donc la porte à la surprise géné­rale face à un joueur connu pour ses qualités sur gazon, le tout en ayant mené 8–5 dans le super tie‐break et en ayant eu une balle de match.

Shelton is OUT !



Biggest upset of the tour­na­ment so far by a lot of margin !



Was 8–5 up in the 5th set breaker. Wow!!!!



4h24 pic.twitter.com/fd0umlMx8Z — José Morgado (@josemorgado) June 30, 2026

Une énorme désillu­sion pour l’ac­tuel 5e joueur mondial, qui va perdre au moins une place au clas­se­ment après avoir atteint les quarts de finale en 2025.