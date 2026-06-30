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L’un des favoris de Wimbledon déjà au tapis !

Par
Thomas S
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Tennis - Wimbledon - ITF -

Considéré comme l’un des prin­ci­paux préten­dants au titre sur cette édition 2026 de Wimbledon, Ben Shelton a été éliminé dès le premier tour ce mardi, battu au super tie‐break par le qualifié finlan­dais, Otto Virtanen, 140e joueur mondial : 6–4, 3–6, 6–7(8), 6–2, 7–6(9), après 4h24 de jeu.

Récent vain­queur de l’ATP 250 de Stuttgart et fina­liste de l’ATP 500 de Halle, l’Américain prend donc la porte à la surprise géné­rale face à un joueur connu pour ses qualités sur gazon, le tout en ayant mené 8–5 dans le super tie‐break et en ayant eu une balle de match.

Une énorme désillu­sion pour l’ac­tuel 5e joueur mondial, qui va perdre au moins une place au clas­se­ment après avoir atteint les quarts de finale en 2025.

Publié le mardi 30 juin 2026 à 17:57

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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