Considéré comme l’un des principaux prétendants au titre sur cette édition 2026 de Wimbledon, Ben Shelton a été éliminé dès le premier tour ce mardi, battu au super tie‐break par le qualifié finlandais, Otto Virtanen, 140e joueur mondial : 6–4, 3–6, 6–7(8), 6–2, 7–6(9), après 4h24 de jeu.
Récent vainqueur de l’ATP 250 de Stuttgart et finaliste de l’ATP 500 de Halle, l’Américain prend donc la porte à la surprise générale face à un joueur connu pour ses qualités sur gazon, le tout en ayant mené 8–5 dans le super tie‐break et en ayant eu une balle de match.
Shelton is OUT !— José Morgado (@josemorgado) June 30, 2026
Biggest upset of the tournament so far by a lot of margin !
Was 8–5 up in the 5th set breaker. Wow!!!!
4h24 pic.twitter.com/fd0umlMx8Z
Une énorme désillusion pour l’actuel 5e joueur mondial, qui va perdre au moins une place au classement après avoir atteint les quarts de finale en 2025.
Publié le mardi 30 juin 2026 à 17:57