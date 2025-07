Interviewé par un média polo­nais après le sacre d’Iga Swiatek à Wimbledon, Maciej Ryszczuk, prépa­ra­teur physique, n’a pas vrai­ment apprécié que Brad Gilbert, ancien 4e mondial et entraî­neur d’Andre Agassi, d’Andy Murray ou de Coco Gauff, rela­ti­vise le parcours de sa joueuse sur le gazon londo­nien (voir ci‐dessous).

« C’est une statis­tique un peu folle mais la joueuse la mieux classée qu’Iga Swiatek ait affrontée sur Wimbledon avant Anisimova en finale (12e) est Samsonova (19e). Je ne sais pas quand pour la dernière fois quel­qu’un a remporté un Grand Chelem sans affronter une joueuse du Top 10. »

crazy 🤪 Iga Pop tourney stat,the highest ranked player she has played this @Wimbledon Samsonova at 19 AA is ranked 12, not sure when last time someone won a slam without facing a top 10 player @tennistweetscom @SharkoTennis — Brad Gilbert (@bgtennisnation) July 12, 2025

Du coup, le prépa­ra­teur physique polo­nais a tenu à lui adresser un message assez clair.

« Pour quel­qu’un d’aussi connu, avec de tels exploits spor­tifs et d’en­traî­neur, je trouve cela inac­cep­table. C’est embar­ras­sant d’écrire de tels articles. Il suffit de faire quelques recherches et de consulter d’autres tour­nois pour constater que ce n’est pas la première fois qu’un tournoi est struc­turé de cette manière. De plus, soyons honnêtes, je m’in­quié­te­rais davan­tage de savoir si les meilleures joueuses ont parti­cipé à ce tournoi. Et si oui, pour­quoi ont‐elles été élimi­nées ? Est‐ce dû à la fatigue ou simple­ment à la meilleure perfor­mance des autres joueuses ? Il faut prendre conscience de ce qui s’est passé, et je suggère simple­ment à M. Brad Gilbert de revenir sur terre et de faire atten­tion à ce qu’il écrit. »