Dans un entre­tien chez nos confrères de tennisnet, Adrian Mannarino revient sur ses rela­tions avec Roger Federer. Il évoque le fameux duel à Wimbledon où il a du aban­donner alors même qu’il sentait que son adver­saire n’était pas dans une forme olympique.

« C’était un bon match de ma part. Je me suis senti à l’aise sur le court, mais j’ai aussi senti que Roger n’était défi­ni­ti­ve­ment pas à son meilleur niveau. Il était épuisé physi­que­ment et ne bougeait pas aussi bien qu’a­vant. Cela aurait été bien si cela avait été son dernier match (rires). C’était terrible de se blesser grave­ment et tout mon été en a été affecté. En plus, j’ai perdu le match lui‐même. Tout cela était en plus le jour de mon anni­ver­saire. Ce n’est pas un bon souvenir »