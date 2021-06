Adrian Mannarino est dans son monde et il ne faut pas essayer de bous­culer ses schémas.

Très émotif, il a tendance à cogiter et à jouer ces duels avant d’en­trer sur le court.

C’est pour cela qu’il évoque rare­ment ses futurs adver­saires en confé­rence de presse pour se concen­trer sur ce qu’il s’est passé sur le court.

Hier, à l’issue de sa demi‐finale perdue face à Querrey, il savait forcé­ment que l’en­semble des médias allaient lui tomber dessus au sujet de son premier tour à Wimbledon où il va affronter Roger Federer.

Sa réponse ne s’est pas fait attendre et elle a cloué le bec à son assis­tance comme le rapport ce matin le journal l’Equipe : « On ne va pas parler de Wimbledon. S’il n’y a pas d’autres ques­tions sur le match du jour, on va en rester là »