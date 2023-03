Depuis Miami où il s’est qualifié pour le 3e tour grâce à des victoires sur Juncheng Shang et Ben Shelton (6−4, 3–6, 6–1), Adrian Mannarino est revenu pour L’Equipe sur son fameux match au 1er tour de Wimbledon 2021 contre Roger Federer. Il menait avant de se blesser au genou et d’aban­donner avant le début du cinquième set (6−4, 6–7[3], 3–6, 6–2, ab.). Le Français aurait pu être l’ul­time adver­saire du Suisse mais ce fut fina­le­ment Hubert Hurkacz, qui avait même collé un 6–0 au maestro en quarts de finale.

« Y’a des matches, quand tu y repenses, même long­temps après, qui te font encore mal au ventre. J’ai encore les boules. Je ne l’ai toujours pas digéré. C’était sur le Central de Wim’, le jour de mon anni­ver­saire (ses 33 ans). Je jouais bien au tennis, et je voyais que Federer n’était pas au niveau, qu’il faisait beau­coup de fautes et qu’il se dépla­çait mal, par rapport à d’ha­bi­tude… J’avais l’im­pres­sion que toutes les étoiles étaient alignées. Je me rappelle très bien m’être dit : s’il perd contre un joueur anodin comme moi, il va prendre un tel coup sur la tête qu’il ne reviendra pas », s’est souvenu Mannarino.

A noter qu’il affron­tera juste­ment Hurkacz pour une place en huitièmes de finale du Masters 1000 de Miami.