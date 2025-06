Après s’être extirpé avec auto­rité des quali­fi­ca­tions, Adrian Mannarino a entamé de la meilleure des manières le tableau prin­cipal de Wimbledon en domi­nant faci­le­ment l’Australien O’Connell au premier tour : 6–2, 6–4, 6–3.

Interrogé par nos confrères de L’Équipe après la rencontre, le Français de 37 ans a expliqué en quoi cette saison sur gazon qu’il aime tant pouvait être à double tranchant.

« Le gazon arrive après la terre battue (sourires), une partie de la saison qui me permet au moins de travailler physi­que­ment. J’arrive sur gazon sans pépins ! Je suis un des rares joueurs qui ne jouent que sept, huit mois dans l’année si on compte les deux mois sur terre (où il perd souvent). Avoir atteint le clas­se­ment que j’ai atteint (17e) en jouant aussi peu fina­le­ment, c’était une belle chose. Mon jeu s’adapte bien à cette surface, mais c’est un peu stres­sant parce que je sais qu’il faut opti­miser les quatre ou cinq tour­nois que je vais jouer dessus. Pas facile, sur une surface où n’im­porte quel joueur qui a un bon service et qui prend des risques peut bien jouer. Mais c’est plus agréable de se dire que le mec qui voit mon nom avant de me jouer, ça va le faire c…, alors qu’il sera content sur terre. »