Qualifié pour le grand tableau de Wimbledon, le Français Adrian Mannarino a rebondi sur gazon après une saison sur terre battue très compli­quée, conclue par une élimi­na­tion au premier tour des quali­fi­ca­tions de Roland‐Garros, où il aurait aimé être invité.

« Repartir en qualifs, ça m’a mis un petit coup derrière la tête. À Roland je ne m’at­ten­dais vrai­ment pas à ne pas avoir de wild‐card. Mais ça a été le cas (défaite au premier tour). Cette fois, là, je m’étais bien condi­tionné, j’ai mis toutes les chances de mon côté. Mais c’est compliqué parce qu’on a pas forcé­ment envie de revivre ça. J’estime que j’ai encore un bon niveau. Le joueur que j’étais il y a un an n’est pas vrai­ment diffé­rent de celui que je suis aujourd’hui et pour­tant il y a plus de 100 places d’écart », a déclaré le joueur de 36 ans, 125e mondial, dans des propos relayés par L’Equipe.