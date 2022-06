Présent pendant la quin­zaine de Wimbledon aux côtés de Francisco Roig, l’un des trois coachs de Rafael Nadal, Marc Lopez, arrivé dans l’équipe de l’Espagnol en début d’année, a été inter­rogé par le quoti­dien Mundo Deportivo à la sortie de l’en­traî­ne­ment face à Frances Tiafoe où Rafa a reçu une petite leçon.

« Cette surface ne vous pardonne rien, tout se passe très vite. Nous nous entraî­nons avec des personnes qui servent très bien. Pour l’ins­tant, tout est positif. Le problème du pied, qui a toujours été la chose la plus inquié­tante, se passe bien. Nous devons finir d’ajuster les séances d’en­traî­ne­ment, l’autre jour il a très bien joué dans l’ex­hi­bi­tion et l’ob­jectif être prêt pour le match de mardi. Nous pouvons tirer des conclu­sions de tout, mais au bout du compte, ce sont toujours des séances d’en­traî­ne­ment. Ce que vous devez faire chaque jour, c’est vous sentir plus à l’aise sur cette surface, sur laquelle vous ne jouez prati­que­ment pas de toute l’année. Rafa n’a pas joué ici depuis deux ans. Tous les entraî­ne­ments s’ad­di­tionnent, même ceux où l’on ne se sent pas bien, car ils nous aident à corriger les choses pour le prochain. »