Le monde du tennis continue de réagir à l’im­pres­sion­nante victoire de Carlos Alcaraz contre Novak Djokovic en finale de Wimbledon.

Le cham­pion olym­pique de 1992, Marc Rosset, s’est attardé pour L’Equipe sur la perfor­mance déce­vante du Serbe.

« Bien sûr qu’Alcaraz a été fort mais je trouve que Novak n’a pas été au niveau. Je me dis qu’on l’a sans doute vu un peu trop beau avant cette finale. Le gars arri­vait sans avoir battu un top 10 de l’année, un mois après une arthro­scopie, et après un parcours, bah… Avec en plus le forfait de De Minaur en quarts ! Tu peux faire croire aux gens que ça va bien, mais si tu n’es pas habité au fond de toi par la croyance profonde que tu peux le faire, ça ne passe pas, et je ne sais pas si Novak avait cette croyance. »