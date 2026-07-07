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Marcos Baghdatis tranche entre Sinner et Djokovic pour le titre : « À titre personnel, j’aimerais bien le voir gagner car il le mérite »

Par
Thomas S
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Demi‐finaliste du tournoi en 2006 (battu par Rafael Nadal), Marcos Baghdatis était récem­ment de passage à Wimbledon où il a été inter­rogé par nos confrères de Tennis365.

Invité à donner sa préfé­rence sur le futur vain­queur entre les deux grands favoris que sont Novak Djokovic et Jannik Sinner, le Chypriote a jété son dévolu sur le Serbe. 

« C’est un choix diffi­cile. Il ne faut jamais sous‐estimer Djokovic, surtout sur gazon. La balle rebondit un peu plus bas, le jeu est un peu plus rapide. Je pense donc que c’est la surface qu’il préfère. Mais d’un autre côté, Sinner nous a montré à maintes reprises qu’il était incroyable. Ça va être diffi­cile. Je pense que ça aurait pu être la finale, mais ils se trouvent dans la même moitié du tableau. On verra bien. À titre personnel, j’aimerais voir Novak gagner une fois de plus. Je pense que ce serait formi­dable pour lui de remporter un nouveau titre. Je pense qu’il le mérite. Il se bat chaque année. Il est toujours là, malgré son âge. J’aimerais donc voir ça. Mais d’un autre côté, j’adore Sinner, j’adore sa façon de jouer. Ça va être intéressant. »

Publié le mardi 7 juillet 2026 à 16:46

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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