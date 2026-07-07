Demi‐finaliste du tournoi en 2006 (battu par Rafael Nadal), Marcos Baghdatis était récem­ment de passage à Wimbledon où il a été inter­rogé par nos confrères de Tennis365.

Invité à donner sa préfé­rence sur le futur vain­queur entre les deux grands favoris que sont Novak Djokovic et Jannik Sinner, le Chypriote a jété son dévolu sur le Serbe.

« C’est un choix diffi­cile. Il ne faut jamais sous‐estimer Djokovic, surtout sur gazon. La balle rebondit un peu plus bas, le jeu est un peu plus rapide. Je pense donc que c’est la surface qu’il préfère. Mais d’un autre côté, Sinner nous a montré à maintes reprises qu’il était incroyable. Ça va être diffi­cile. Je pense que ça aurait pu être la finale, mais ils se trouvent dans la même moitié du tableau. On verra bien. À titre personnel, j’aimerais voir Novak gagner une fois de plus. Je pense que ce serait formi­dable pour lui de remporter un nouveau titre. Je pense qu’il le mérite. Il se bat chaque année. Il est toujours là, malgré son âge. J’aimerais donc voir ça. Mais d’un autre côté, j’adore Sinner, j’adore sa façon de jouer. Ça va être intéressant. »