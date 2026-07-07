Demi‐finaliste du tournoi en 2006 (battu par Rafael Nadal), Marcos Baghdatis était récemment de passage à Wimbledon où il a été interrogé par nos confrères de Tennis365.
Invité à donner sa préférence sur le futur vainqueur entre les deux grands favoris que sont Novak Djokovic et Jannik Sinner, le Chypriote a jété son dévolu sur le Serbe.
« C’est un choix difficile. Il ne faut jamais sous‐estimer Djokovic, surtout sur gazon. La balle rebondit un peu plus bas, le jeu est un peu plus rapide. Je pense donc que c’est la surface qu’il préfère. Mais d’un autre côté, Sinner nous a montré à maintes reprises qu’il était incroyable. Ça va être difficile. Je pense que ça aurait pu être la finale, mais ils se trouvent dans la même moitié du tableau. On verra bien. À titre personnel, j’aimerais voir Novak gagner une fois de plus. Je pense que ce serait formidable pour lui de remporter un nouveau titre. Je pense qu’il le mérite. Il se bat chaque année. Il est toujours là, malgré son âge. J’aimerais donc voir ça. Mais d’un autre côté, j’adore Sinner, j’adore sa façon de jouer. Ça va être intéressant. »
Publié le mardi 7 juillet 2026 à 16:46