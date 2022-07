Interrogé par nos confrères de Tennis Majors, l’an­cien mythique entraî­neur de Novak Djokovic, Marian Vajda, avec qui il a remporté 20 titres du Grand Chelem, est revenu sur le duel entre le Serbe et Rafael Nadal en quarts de finale de Roland‐Garros. Une rencontre où l’Espagnol a imposé sa domination.

« Je pensais qu’il serait bon à Paris, le jeu était là, mais le match contre Rafa a été diffi­cile. Rafa a joué son meilleur tennis, et Novak n’avait pas la réponse. Il a peut‐être été un peu surpris au début, lors­qu’il a perdu des jeux impor­tants et longs. Je pense que Rafa a trouvé la faille dans le coup droit de Novak, il avait beau­coup de coups gagnants de ce côté. Peut‐être que Novak pensait que Nadal joue­rait plus sur son revers, mais Rafa a pris des risques et a beau­coup utilisé son coup droit, et ça a payé. Il aurait pu sortir aussi bien. »