De retour en forme après avoir surmonté des problèmes persis­tants au genou, Marin Cilic, fina­liste de Wimbledon 2017, s’est offert le Britannique Jack Draper (4e mondial) au deuxième tour du Grand Chelem londo­nien ce jeudi.

« C’est aussi grâce à mes enfants que j’ai conservé une telle passion. Le fait de courir après eux me main­tient égale­ment en grande forme. Ils me soutiennent toujours, m’en­cou­ragent, me font des signes de victoire. Je suis telle­ment heureux qu’ils soient là et que nous puis­sions profiter en famille », a déclaré le Croate de 36 ans, aujourd’hui 83e mondial, lors de l’in­ter­view sur le court.

Cilic spoke about his kids after beating Jack Draper at Wimbledon



“A couple of people who don’t have memo­ries of you playing here are your kids. It’s great that your kids can be here now and see you doing what you do.”



Marin : "exactly. They're also one of the reasons I kept…"