Marin Cilic, ancien fina­liste à Londres en 2017 connait parfai­te­ment le jeu sur gazon. Sa victoire en trois sets face à Draper est une demie surprise d’au­tant que le Croate s’est présenté en forme puis­qu’il venait de gagner le chal­lenger de Notthiingham.

En confé­rence de presse, il a surtout insister sur le niveau de jeu qu’il avait pu produire, un niveau de jeu qui lui donne des vraies ambi­tions alors qu’il a 36 ans et fait donc partie des doyens du circuit.

« C’est un résultat fantas­tique, une excel­lente nouvelle pour moi de battre un adver­saire d’un tel calibre en Grand Chelem, où je n’ai pas réalisé beau­coup de choses posi­tives ces dernières années. J’ai le senti­ment d’avoir joué un excellent tennis et d’avoir profité des bonnes semaines d’en­traî­ne­ment et de ce titre à Nottingham, qui m’ont donné énor­mé­ment de confiance. Je crois en mon poten­tiel car je sens que mon meilleur tennis est encore là. L’expérience m’aide à accepter toutes sortes de situa­tions et à m’y adapter, mais je pense que je peux encore progresser et conti­nuer dans le tournoi. Je ne pense pas que ce soit une surprise d’avoir remporté ce match, car je me sens très bien depuis des semaines. Je suis conscient que je peux atteindre un très haut niveau et affronter de grands adver­saires me permet de donner le meilleur de moi‐même »