S’il s’est incliné une 10e fois d’affilée contre Jannik Sinner, ce dimanche, en finale de Wimbledon, Alexander Zverev a gagné du crédit auprès de nombreux spécialistes et observateurs grâce notamment à une tactque offensive audacieuse.
C’est notamment le cas de Marion Bartoli, consultante pour la BBC durant la quinzaine.
« Sinner l’a dit sur le ton de la plaisanterie, en souriant, en expliquant que l’objectif de Sascha était d’atteindre la première place mondiale, et qu’il devait se méfier car il se rapprochait. Je pense que Zverev a sincèrement le sentiment de se rapprocher considérablement à présent. De toute évidence, Novak Djokovic a un calendrier extrêmement allégé, et Carlos Alcaraz est malheureusement absent en raison de cette blessure au poignet qui perdure. Zverev est désormais le seul joueur, s’il y en a un, qui va pouvoir rivaliser avec Jannik, au niveau du classement, pour terminer l’année numéro un. Comme l’a dit Sinner, ils vont continuer à faire le travail nécessaire, avec Darren Cahill, Simone Vagnozzi et tous les autres, pour conserver ce léger avantage, car l’écart ne cesse de se réduire. »
Publié le lundi 13 juillet 2026 à 13:13