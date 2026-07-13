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Marion Bartoli : « Alexander Zverev est désor­mais le seul joueur, s’il y en a un, capable de riva­liser avec Jannik Sinner »

Par
Thomas S
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S’il s’est incliné une 10e fois d’af­filée contre Jannik Sinner, ce dimanche, en finale de Wimbledon, Alexander Zverev a gagné du crédit auprès de nombreux spécia­listes et obser­va­teurs grâce notam­ment à une tactque offen­sive audacieuse.

C’est notam­ment le cas de Marion Bartoli, consul­tante pour la BBC durant la quinzaine. 

« Sinner l’a dit sur le ton de la plai­san­terie, en souriant, en expli­quant que l’objectif de Sascha était d’atteindre la première place mondiale, et qu’il devait se méfier car il se rappro­chait. Je pense que Zverev a sincè­re­ment le senti­ment de se rappro­cher consi­dé­ra­ble­ment à présent. De toute évidence, Novak Djokovic a un calen­drier extrê­me­ment allégé, et Carlos Alcaraz est malheu­reu­se­ment absent en raison de cette bles­sure au poignet qui perdure. Zverev est désor­mais le seul joueur, s’il y en a un, qui va pouvoir riva­liser avec Jannik, au niveau du clas­se­ment, pour terminer l’année numéro un. Comme l’a dit Sinner, ils vont conti­nuer à faire le travail néces­saire, avec Darren Cahill, Simone Vagnozzi et tous les autres, pour conserver ce léger avan­tage, car l’écart ne cesse de se réduire. »

Publié le lundi 13 juillet 2026 à 13:13

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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