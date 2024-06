Lors de l’émis­sion des Grands Gueules du Sport, Marion Bartoli qui est toujours bien informée a lâché une petite bombe concer­nant le Serbe.

« Vous savez je connais bien le « kiné » qui s’oc­cupe de la réédu­ca­tion Novak, il a travaillé à l’Olympique de Marseille et ce que je peux vous dire c’est qu’en interne ce qu’il se dit c’est qu’il y a plus de chances que Djokovic joue Wimbledon que l’in­verse et cela je peux vous le dire aujourd’hui (NDLR : Dimanche), donc il faut arrêter de penser qu’il ne jouera pas à Wimbledon. Et s’il joue fina­le­ment bien sûr qu’il sera l’un des deux favoris »