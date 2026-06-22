Notre confrère de l’Equipe a eu la chande de récolter les premières impressions de Marion Bartoi au sujet du come back de Serena à Wimbledon où elle a reçu une invitation. Evidemment Marion est emballé par cette nouvelle.
« Ça me rend tellement heureuse. C’est une portée monumentale, les audiences pour son premier match vont être absolument historiques. J’attends cela avec tellement d’impatience ! Et si elle gagne son premier match, alors là.… Ça va être la folie pure. » explique la Française.
« Si elle revient c’est qu’elle se sent capable de faire quelque chose sinon elle ne reviendrait pas. Tout le monde va se demander : »Pourquoi ? » Moi je réponds : »Pourquoi pas ? » » affirme encore Marion qui a toujours été une « fan » de la joueuse qu’elle a affrontée 4 fois et qui peut se féliciter d’avoir fait tomber une fois l’Américaine ce qui n’est pas le cas de beaucoup de monde.
Publié le lundi 22 juin 2026 à 07:20