Notre confrère de l’Equipe a eu la chande de récolter les premières impres­sions de Marion Bartoi au sujet du come back de Serena à Wimbledon où elle a reçu une invi­ta­tion. Evidemment Marion est emballé par cette nouvelle.

« Ça me rend telle­ment heureuse. C’est une portée monu­men­tale, les audiences pour son premier match vont être abso­lu­ment histo­riques. J’attends cela avec telle­ment d’im­pa­tience ! Et si elle gagne son premier match, alors là.… Ça va être la folie pure. » explique la Française.

« Si elle revient c’est qu’elle se sent capable de faire quelque chose sinon elle ne revien­drait pas. Tout le monde va se demander : »Pourquoi ? » Moi je réponds : »Pourquoi pas ? » » affirme encore Marion qui a toujours été une « fan » de la joueuse qu’elle a affrontée 4 fois et qui peut se féli­citer d’avoir fait tomber une fois l’Américaine ce qui n’est pas le cas de beau­coup de monde.