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Marion Bartoli au sujet du retour en simple de Serena Williams : « Si elle revient c’est qu’elle se sent capable de faire quelque chose sinon elle ne revien­drait pas. Tout le monde va se demander :  »Pourquoi ? » Moi je réponds :  »Pourquoi pas ? »» 

Par
Laurent Trupiano
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Notre confrère de l’Equipe a eu la chande de récolter les premières impres­sions de Marion Bartoi au sujet du come back de Serena à Wimbledon où elle a reçu une invi­ta­tion. Evidemment Marion est emballé par cette nouvelle. 

« Ça me rend telle­ment heureuse. C’est une portée monu­men­tale, les audiences pour son premier match vont être abso­lu­ment histo­riques. J’attends cela avec telle­ment d’im­pa­tience ! Et si elle gagne son premier match, alors là.… Ça va être la folie pure. » explique la Française.

« Si elle revient c’est qu’elle se sent capable de faire quelque chose sinon elle ne revien­drait pas. Tout le monde va se demander :  »Pourquoi ? » Moi je réponds :  »Pourquoi pas ? » » affirme encore Marion qui a toujours été une « fan » de la joueuse qu’elle a affrontée 4 fois et qui peut se féli­citer d’avoir fait tomber une fois l’Américaine ce qui n’est pas le cas de beau­coup de monde.

Publié le lundi 22 juin 2026 à 07:20

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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