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Marion Bartoli : « Serena a été un peu courte dans le 3ème set mais fran­che­ment j’ai été bluffée »

Par
Laurent Trupiano
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Interrogée par l’Equipe, Marion est une fan absolu de Serena a livré une analyse tout à fait correct que ce qu’il s’est passé. 

« Les limites, c’est aussi de savoir ce qu’elle veut faire. Combien de match elle va vouloir faire, si elle veut jouer avant l’US Open ou pas. Si elle veut revenir en simple, c’est sûr qu’il va lui falloir des matches, très clai­re­ment. Mais elle se dépla­çait bien, elle bougeait bien. Elle lisait bien les trajec­toires. Alors oui, elle a été un peu courte dans le troi­sième set mais fran­che­ment j’ai été bluffée

Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 08:15

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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