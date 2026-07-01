Interrogée par l’Equipe, Marion est une fan absolu de Serena a livré une analyse tout à fait correct que ce qu’il s’est passé.

« Les limites, c’est aussi de savoir ce qu’elle veut faire. Combien de match elle va vouloir faire, si elle veut jouer avant l’US Open ou pas. Si elle veut revenir en simple, c’est sûr qu’il va lui falloir des matches, très clai­re­ment. Mais elle se dépla­çait bien, elle bougeait bien. Elle lisait bien les trajec­toires. Alors oui, elle a été un peu courte dans le troi­sième set mais fran­che­ment j’ai été bluffée