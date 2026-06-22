Marion s’est exprimé à nos confrères de l’Equipe, et selon elle Serena veut aussi passer un message à ses enfants. Ce raison­ne­ment n’est pas dénoué de sens. On sait que Nole parle souvent de cela à propos de son fils et sa fille.

« Elle veut jouer devant ses deux filles, qu’elles comprennent qui est leur maman et je trouve cela sublime. C’est un de mes grands regrets person­nel­le­ment, de n’avoir jamais pu jouer en match offi­ciel devant ma fille. Vos enfants vous donnent telle­ment de force » explique Marion qui est maman depuis 2020.