Marion s’est exprimé à nos confrères de l’Equipe, et selon elle Serena veut aussi passer un message à ses enfants. Ce raisonnement n’est pas dénoué de sens. On sait que Nole parle souvent de cela à propos de son fils et sa fille.
« Elle veut jouer devant ses deux filles, qu’elles comprennent qui est leur maman et je trouve cela sublime. C’est un de mes grands regrets personnellement, de n’avoir jamais pu jouer en match officiel devant ma fille. Vos enfants vous donnent tellement de force » explique Marion qui est maman depuis 2020.
Publié le lundi 22 juin 2026 à 12:22