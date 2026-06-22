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Marion Bartoli : « Serena Williams veut jouer devant ses deux filles, qu’elles comprennent qui est leur maman et je trouve cela sublime »

Par
Laurent Trupiano
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Marion Bartoli s’est exprimé chez nos confrères de L’Équipe au sujet de l’in­vi­ta­tion en simple accordée par Wimbledon à Serena Williams. Et selon elle, l’Américaine veut aussi faire passer un message à ses enfants. Ce raison­ne­ment n’est pas dénué de sens quand on sait que Djokovic parle souvent de cela. 

« Elle veut jouer devant ses deux filles, qu’elles comprennent qui est leur maman et je trouve cela sublime. C’est un de mes grands regrets person­nel­le­ment, de n’avoir jamais pu jouer en match offi­ciel devant ma fille. Vos enfants vous donnent telle­ment de force », a expliqué Marion, est maman depuis 2020.

Publié le lundi 22 juin 2026 à 12:22

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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