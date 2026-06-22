Marion Bartoli s’est exprimé chez nos confrères de L’Équipe au sujet de l’invitation en simple accordée par Wimbledon à Serena Williams. Et selon elle, l’Américaine veut aussi faire passer un message à ses enfants. Ce raisonnement n’est pas dénué de sens quand on sait que Djokovic parle souvent de cela.
« Elle veut jouer devant ses deux filles, qu’elles comprennent qui est leur maman et je trouve cela sublime. C’est un de mes grands regrets personnellement, de n’avoir jamais pu jouer en match officiel devant ma fille. Vos enfants vous donnent tellement de force », a expliqué Marion, est maman depuis 2020.
Publié le lundi 22 juin 2026 à 12:22