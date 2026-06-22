Marion Bartoli s’est exprimé chez nos confrères de L’Équipe au sujet de l’in­vi­ta­tion en simple accordée par Wimbledon à Serena Williams. Et selon elle, l’Américaine veut aussi faire passer un message à ses enfants. Ce raison­ne­ment n’est pas dénué de sens quand on sait que Djokovic parle souvent de cela.

« Elle veut jouer devant ses deux filles, qu’elles comprennent qui est leur maman et je trouve cela sublime. C’est un de mes grands regrets person­nel­le­ment, de n’avoir jamais pu jouer en match offi­ciel devant ma fille. Vos enfants vous donnent telle­ment de force », a expliqué Marion, est maman depuis 2020.