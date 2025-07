S’exprimant dans les colonnes du journal l’Equipe, Marion Bartoli pense qu’Anisimova a les moyens de remporter le titre même si elle jouera sa première finale en Grand Chelem.

« Si Anisimova arrive avec la qualité de jeu qu’elle a été capable de produire pendant tout le tournoi et prend le jeu à son compte, elle peut le faire. Si Anisimova arrive avec la qualité de jeu qu’elle a été capable de produire pendant tout le tournoi et prend le jeu à son compte, elle peut le faire. Elle est extrê­me­ment dange­reuse sur une surface comme le gazon où la balle, quand on joue à plat, prend de la vitesse. Elle joue plus vite, frappe plus fort, sert plus fort. Mais pour ça, il faut vrai­ment qu’elle prenne le jeu à son compte, parce qu’elle a un très gros revers, mais c’est le coup fort des deux joueuses. Donc ça va être coup fort contre coup fort, qui est la plus forte ? Et ça, ça va être très inté­res­sant. Selon moi, ça va être l’une des clés du match. Elles vont forcé­ment s’en­gager dans la diago­nale de revers à un moment donné. Qui va être capable de résister, de partir long ligne, ou de rester dans la diago­nale à attendre la faute de l’autre ? Ce schéma tactique va beau­coup m’intéresser »