Consultante pour la BBC pendant Wimbledon, Marion Bartoli a partagé ses obser­va­tions et son ressenti après la victoire de Jannik Sinner contre Carlos Alcaraz en finale.

« Il le mérite telle­ment, de pouvoir revenir, disputer un autre Grand Chelem, son quatrième consé­cutif, contre exac­te­ment le même adver­saire, dans la même situa­tion, au service pour le match, et de remporter le match qu’il a réussi à remonter… Il est applaudi par Carlos Alcaraz, qui est assis sur sa chaise et applaudit la perfor­mance de Jannik Sinner et de toute son équipe alors qu’ils s’embrassent. Je ne peux même pas imaginer ce qu’ils (Sinner et son équipe) ont vécu jusqu’à cette finale, jusqu’à cette revanche », a déclaré le Française, lauréate du tournoi en 2013, dans des propos relayés par The Tennis Gazette.