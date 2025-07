Ancien 80e joueur mondial, actuel coach d’Emma Raducanu et égale­ment consul­tant pour la télé­vi­sion britan­nique, Mark Petchey a été invité à donner son avis sur la demi‐finale à première vue déséqui­li­brée entre Carlos Alcaraz et Taylor Fritz.

Et s’il estime que l’Espagnol est le grand favori, il donne quand même une petite chance à l’Américain.

« Carlos sera le grand favori, mais pour un gars comme Taylor qui a déjà remporté deux tour­nois sur gazon cette année et qui a montré des prouesses sur cette surface à de nombreuses reprises au cours des dernières années, et pas seule­ment en se quali­fiant pour le dernier carré, je lui donne une chance de puncheur. En fait, je pense que c’est un avan­tage pour lui que son chemin n’ait pas beau­coup croisé celui de Carlos dans le passé et qu’il y ait toujours ce facteur inconnu. »