Interrogé par Tennis365, l’an­cien 8e joueur mondial et double fina­liste en Grand Chelem, Mark Philippoussis, pense comme beau­coup d’autres obser­va­teurs, que Novak Djokovic dispose à Wimbledon de la meilleure oppor­tu­nité de remporter un 25e titre du Grand Chelem.

« Sinner, mis à part cette frayeur au premier tour, il s’en est sorti, et c’est ça qui compte : survivre. Et puis, on a l’impression qu’il joue de mieux en mieux au fur et à mesure que le tournoi avance. Djokovic, lui, a vrai­ment l’air en forme. Je pense que s’il y a un tournoi, un Grand Chelem où cela pour­rait arriver, c’est bien sur gazon, pour moi, c’est ce qui semble le plus logique. Parce que les points sont plus courts, et c’est un véri­table maître sur cette surface ; il utilise le slice et varie son jeu. Il était égale­ment à deux sets de remporter l’Open d’Australie 2026. »

Reste à savoir comment le Serbe de 39 ans récu­pé­rera de son combat de 5h15 de jeu contre Felix Auger‐Aliassime. Il a deux jours pour préparer au mieux sa demi‐finale contre Jannik Sinner, programmée vendredi.