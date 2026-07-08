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Mark Philippoussis, avant la demi‐finale entre Sinner et Djokovic : « C’est ce qui semble le plus logique »

Par
Baptiste Mulatier
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Interrogé par Tennis365, l’an­cien 8e joueur mondial et double fina­liste en Grand Chelem, Mark Philippoussis, pense comme beau­coup d’autres obser­va­teurs, que Novak Djokovic dispose à Wimbledon de la meilleure oppor­tu­nité de remporter un 25e titre du Grand Chelem. 

« Sinner, mis à part cette frayeur au premier tour, il s’en est sorti, et c’est ça qui compte : survivre. Et puis, on a l’impression qu’il joue de mieux en mieux au fur et à mesure que le tournoi avance. Djokovic, lui, a vrai­ment l’air en forme. Je pense que s’il y a un tournoi, un Grand Chelem où cela pour­rait arriver, c’est bien sur gazon, pour moi, c’est ce qui semble le plus logique. Parce que les points sont plus courts, et c’est un véri­table maître sur cette surface ; il utilise le slice et varie son jeu. Il était égale­ment à deux sets de remporter l’Open d’Australie 2026. »

Reste à savoir comment le Serbe de 39 ans récu­pé­rera de son combat de 5h15 de jeu contre Felix Auger‐Aliassime. Il a deux jours pour préparer au mieux sa demi‐finale contre Jannik Sinner, programmée vendredi. 

Publié le mercredi 8 juillet 2026 à 17:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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