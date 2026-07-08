Interrogé par Tennis365, l’ancien 8e joueur mondial et double finaliste en Grand Chelem, Mark Philippoussis, pense comme beaucoup d’autres observateurs, que Novak Djokovic dispose à Wimbledon de la meilleure opportunité de remporter un 25e titre du Grand Chelem.
« Sinner, mis à part cette frayeur au premier tour, il s’en est sorti, et c’est ça qui compte : survivre. Et puis, on a l’impression qu’il joue de mieux en mieux au fur et à mesure que le tournoi avance. Djokovic, lui, a vraiment l’air en forme. Je pense que s’il y a un tournoi, un Grand Chelem où cela pourrait arriver, c’est bien sur gazon, pour moi, c’est ce qui semble le plus logique. Parce que les points sont plus courts, et c’est un véritable maître sur cette surface ; il utilise le slice et varie son jeu. Il était également à deux sets de remporter l’Open d’Australie 2026. »
Reste à savoir comment le Serbe de 39 ans récupérera de son combat de 5h15 de jeu contre Felix Auger‐Aliassime. Il a deux jours pour préparer au mieux sa demi‐finale contre Jannik Sinner, programmée vendredi.
Publié le mercredi 8 juillet 2026 à 17:42