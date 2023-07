Ancien 8e joueur mondial, Mark Philippoussis connaît bien le gazon de Wimbledon pour y avoir disputé une finale en 2003 (battu par Roger Federer). Interrogé par nos confrères de Tennis Majors, l’an­cien conseiller de Stefanos Tsitsipas a bien voulu expli­quer ce qui faisait de Novak Djokovic un joueur quasi­ment imbat­table, et pas seule­ment sur herbe.

« Djokovic n’est pas seule­ment domi­nant ici ! Je pense partout, non ? Il n’a abso­lu­ment aucun défaut, comme ‘où vas‐tu (en tant qu’ad­ver­saire) ?’ Son service s’est amélioré, sur l’herbe c’est encore plus dange­reux à cause de son place­ment et de la façon dont il glisse. Au retour, il est un mur de briques même contre les premiers services, et au deuxième service, l’ad­ver­saire ressent beau­coup de pres­sion. Il se déplace incroya­ble­ment bien, le meilleur « mover » du Tour sur l’herbe, toujours bien équi­libré. Il est tech­ni­que­ment solide même lors­qu’il vient au filet. Comme je l’ai dit, il n’y a nulle part où l’attaquer. »