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Marta Kostyuk, après sa quali­fi­ca­tion en quarts de finale : « Je ferai cette célé­bra­tion le jour où je gagnerai mon premier Grand Chelem »

Par
Baptiste Mulatier
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Marta Kostyuk avait célébré son sacre à Madrid en mai dernier par un « back­flip » (salto arrière impressionnant. 

Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire contre l’Américaine Ashlyn Krueger (102e mondiale) en huitièmes de finale de Wimbledon, l’Ukrainienne a promis de refaire cette célé­bra­tion en cas de sacre à Londres samedi prochaine. 

« Eh bien, il y a des gens ici au restau­rant qui me disent : ‘Tu pourras faire un salto arrière la prochaine fois que tu gagneras un match ?’ Et je leur réponds : ‘Les gars, je garde ça pour le seul et unique moment où je rempor­terai mon premier Grand Chelem.’ Alors, espé­rons que ça arrive. »

Publié le lundi 6 juillet 2026 à 13:57

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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