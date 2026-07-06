Marta Kostyuk avait célébré son sacre à Madrid en mai dernier par un « back­flip » (salto arrière impressionnant.

Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire contre l’Américaine Ashlyn Krueger (102e mondiale) en huitièmes de finale de Wimbledon, l’Ukrainienne a promis de refaire cette célé­bra­tion en cas de sacre à Londres samedi prochaine.

« Eh bien, il y a des gens ici au restau­rant qui me disent : ‘Tu pourras faire un salto arrière la prochaine fois que tu gagneras un match ?’ Et je leur réponds : ‘Les gars, je garde ça pour le seul et unique moment où je rempor­terai mon premier Grand Chelem.’ Alors, espé­rons que ça arrive. »

Marta Kostyuk after beating Krueger to reach Wimbledon QF



“A few weeks ago, we had a conver­sa­tion about the back­flip.. the cele­bra­tion you do when you win a title. You said ‘Only if I win at Wimbledon’. You’re 3 matches away now. Have you been prac­ti­cing?”



Marta : “I mean, I… pic.twitter.com/xVV09XLeNB — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 6, 2026