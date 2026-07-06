Marta Kostyuk avait célébré son sacre à Madrid en mai dernier par un « backflip » (salto arrière impressionnant.
Lors de l’interview sur le court après sa victoire contre l’Américaine Ashlyn Krueger (102e mondiale) en huitièmes de finale de Wimbledon, l’Ukrainienne a promis de refaire cette célébration en cas de sacre à Londres samedi prochaine.
« Eh bien, il y a des gens ici au restaurant qui me disent : ‘Tu pourras faire un salto arrière la prochaine fois que tu gagneras un match ?’ Et je leur réponds : ‘Les gars, je garde ça pour le seul et unique moment où je remporterai mon premier Grand Chelem.’ Alors, espérons que ça arrive. »
Marta Kostyuk after beating Krueger to reach Wimbledon QF— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 6, 2026
“A few weeks ago, we had a conversation about the backflip.. the celebration you do when you win a title. You said ‘Only if I win at Wimbledon’. You’re 3 matches away now. Have you been practicing?”
Marta : “I mean, I… pic.twitter.com/xVV09XLeNB
Publié le lundi 6 juillet 2026 à 13:57