Si elle s’est inclinée pour la deuxième fois de suite en demi‐finales de Grand Chelem, à Wimbledon après Roland‐Garros, l’Ukrainienne Marta Kostyuk avait le sourire en confé­rence de presse après sa défaite contre Linda Noskova (6−4, 6–4).

« En ce moment, je suis très satis­faite de la liberté que je me suis donnée de tenter des choses diffé­rentes sur le court, de juste jouer au tennis. Après, le gazon n’était pas ma meilleure surface, et ce n’est toujours pas le cas. Mais je suis aussi heureuse de la façon dont je gère la défaite. C’est une chose d’en parler, mais s’en est une autre de faire avec. Là, je me tiens face à vous et j’ai l’im­pres­sion d’avoir gagné. C’est tout ce qui compte », a posi­tivé la 13e joueuse mondiale dans des propos relayés par L’Equipe.

Du côté des femmes, la finale de Wimbledon oppo­sera donc Linda Noskova (12e mondiale) et Karolina Muchova (9e mondial).