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Marta Kostyuk aux jour­na­listes après avoir été battue en demi‐finales : « Je me tiens face à vous et j’ai l’im­pres­sion d’avoir gagné »

Par
Baptiste Mulatier
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Si elle s’est inclinée pour la deuxième fois de suite en demi‐finales de Grand Chelem, à Wimbledon après Roland‐Garros, l’Ukrainienne Marta Kostyuk avait le sourire en confé­rence de presse après sa défaite contre Linda Noskova (6−4, 6–4).

« En ce moment, je suis très satis­faite de la liberté que je me suis donnée de tenter des choses diffé­rentes sur le court, de juste jouer au tennis. Après, le gazon n’était pas ma meilleure surface, et ce n’est toujours pas le cas. Mais je suis aussi heureuse de la façon dont je gère la défaite. C’est une chose d’en parler, mais s’en est une autre de faire avec. Là, je me tiens face à vous et j’ai l’im­pres­sion d’avoir gagné. C’est tout ce qui compte », a posi­tivé la 13e joueuse mondiale dans des propos relayés par L’Equipe.

Du côté des femmes, la finale de Wimbledon oppo­sera donc Linda Noskova (12e mondiale) et Karolina Muchova (9e mondial). 

Publié le vendredi 10 juillet 2026 à 13:27

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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