Si elle s’est inclinée pour la deuxième fois de suite en demi‐finales de Grand Chelem, à Wimbledon après Roland‐Garros, l’Ukrainienne Marta Kostyuk avait le sourire en conférence de presse après sa défaite contre Linda Noskova (6−4, 6–4).
« En ce moment, je suis très satisfaite de la liberté que je me suis donnée de tenter des choses différentes sur le court, de juste jouer au tennis. Après, le gazon n’était pas ma meilleure surface, et ce n’est toujours pas le cas. Mais je suis aussi heureuse de la façon dont je gère la défaite. C’est une chose d’en parler, mais s’en est une autre de faire avec. Là, je me tiens face à vous et j’ai l’impression d’avoir gagné. C’est tout ce qui compte », a positivé la 13e joueuse mondiale dans des propos relayés par L’Equipe.
Du côté des femmes, la finale de Wimbledon opposera donc Linda Noskova (12e mondiale) et Karolina Muchova (9e mondial).
Publié le vendredi 10 juillet 2026 à 13:27