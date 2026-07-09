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Marta Kostyuk fait passer un message clair : « J’espère battre tous les Russes que j’affronterai, un point c’est tout »

Par
Baptiste Mulatier
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En confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour les demi‐finales de Wimbledon, l’Ukrainienne Marta Kostyuk a été inter­rogée sur la possi­bi­lité que les athlètes russes soient auto­risés à parti­ciper aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. 

« Je trouve ça terrible. Je pense que c’est très, très loin de l’esprit du fair‐play, pour tous les pays concernés. Pas seule­ment pour l’Ukraine. Je ne suis abso­lu­ment pas d’accord avec cette déci­sion. J’ai l’impression que beau­coup de gens se sont exprimés sur cette ques­tion et qu’ils ne sont mani­fes­te­ment pas d’accord non plus. Je ne pense pas que les choses vont changer. Je veux simple­ment monter sur le terrain et, je l’espère, battre tous les Russes que j’affronterai aux Jeux olym­piques, un point c’est tout », a répondu la 13e joueuse mondiale. 

Publié le jeudi 9 juillet 2026 à 12:10

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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