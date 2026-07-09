En confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour les demi‐finales de Wimbledon, l’Ukrainienne Marta Kostyuk a été inter­rogée sur la possi­bi­lité que les athlètes russes soient auto­risés à parti­ciper aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028.

Marta Kostyuk was asked about the possi­bi­lity of Russian athletes being allowed into the 2028 Olympics



“My thoughts are that it’s terrible. I think it’s very very far from fair play, for all the coun­tries involved here. Not just for Ukraine. I 100% don’t agree with this… pic.twitter.com/HmwhvKjzUM — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 8, 2026

« Je trouve ça terrible. Je pense que c’est très, très loin de l’esprit du fair‐play, pour tous les pays concernés. Pas seule­ment pour l’Ukraine. Je ne suis abso­lu­ment pas d’accord avec cette déci­sion. J’ai l’impression que beau­coup de gens se sont exprimés sur cette ques­tion et qu’ils ne sont mani­fes­te­ment pas d’accord non plus. Je ne pense pas que les choses vont changer. Je veux simple­ment monter sur le terrain et, je l’espère, battre tous les Russes que j’affronterai aux Jeux olym­piques, un point c’est tout », a répondu la 13e joueuse mondiale.