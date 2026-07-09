En conférence de presse après sa qualification pour les demi‐finales de Wimbledon, l’Ukrainienne Marta Kostyuk a été interrogée sur la possibilité que les athlètes russes soient autorisés à participer aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028.
Marta Kostyuk was asked about the possibility of Russian athletes being allowed into the 2028 Olympics— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 8, 2026
“My thoughts are that it’s terrible. I think it’s very very far from fair play, for all the countries involved here. Not just for Ukraine. I 100% don’t agree with this… pic.twitter.com/HmwhvKjzUM
« Je trouve ça terrible. Je pense que c’est très, très loin de l’esprit du fair‐play, pour tous les pays concernés. Pas seulement pour l’Ukraine. Je ne suis absolument pas d’accord avec cette décision. J’ai l’impression que beaucoup de gens se sont exprimés sur cette question et qu’ils ne sont manifestement pas d’accord non plus. Je ne pense pas que les choses vont changer. Je veux simplement monter sur le terrain et, je l’espère, battre tous les Russes que j’affronterai aux Jeux olympiques, un point c’est tout », a répondu la 13e joueuse mondiale.
Publié le jeudi 9 juillet 2026 à 12:10