Invitée à s’exprimer sur la défaite d’Iga Swiatek au troisième tour de Wimbledon face à Alexandra Eala, la légendaire Martina Navratilova s’est montrée assez préoccupée par l’état mental de la Polonaise.
« Je pense que la clé pour Eala était de varier ses services. Elle a envoyé beaucoup de services au corps, sur le coup droit ou le revers de Swiatek, et celle‐ci n’arrivait tout simplement pas à trouver la solution pour renvoyer ces services plus puissants. Elle n’a pas réussi à convertir ces balles de break, et elle s’est très bien défendue. Et Swiatek, pour être franche, n’était pas au mieux de sa forme sur le plan émotionnel. Elle était très irrégulière ; elle n’a pas réussi à garder son sang‐froid aujourd’hui. »
Publié le lundi 6 juillet 2026 à 16:47