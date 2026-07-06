Invitée à s’ex­primer sur la défaite d’Iga Swiatek au troi­sième tour de Wimbledon face à Alexandra Eala, la légen­daire Martina Navratilova s’est montrée assez préoc­cupée par l’état mental de la Polonaise.

« Je pense que la clé pour Eala était de varier ses services. Elle a envoyé beau­coup de services au corps, sur le coup droit ou le revers de Swiatek, et celle‐ci n’arrivait tout simple­ment pas à trouver la solu­tion pour renvoyer ces services plus puis­sants. Elle n’a pas réussi à convertir ces balles de break, et elle s’est très bien défendue. Et Swiatek, pour être franche, n’était pas au mieux de sa forme sur le plan émotionnel. Elle était très irré­gu­lière ; elle n’a pas réussi à garder son sang‐froid aujourd’hui. »