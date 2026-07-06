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Martina Navratilova inquiète pour Iga Swiatek : « Pour être franche, elle n’est pas au mieux de sa forme sur le plan émotionnel »

Par
Thomas S
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Tennis - Wimbledon 2026 - ITF - The Championships - 06/06/2026 - Felix Auger Aliassime - Canada -

Invitée à s’ex­primer sur la défaite d’Iga Swiatek au troi­sième tour de Wimbledon face à Alexandra Eala, la légen­daire Martina Navratilova s’est montrée assez préoc­cupée par l’état mental de la Polonaise. 

« Je pense que la clé pour Eala était de varier ses services. Elle a envoyé beau­coup de services au corps, sur le coup droit ou le revers de Swiatek, et celle‐ci n’arrivait tout simple­ment pas à trouver la solu­tion pour renvoyer ces services plus puis­sants. Elle n’a pas réussi à convertir ces balles de break, et elle s’est très bien défendue. Et Swiatek, pour être franche, n’était pas au mieux de sa forme sur le plan émotionnel. Elle était très irré­gu­lière ; elle n’a pas réussi à garder son sang‐froid aujourd’hui. »

Publié le lundi 6 juillet 2026 à 16:47

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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