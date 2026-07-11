La légende Martina Navratilova, consul­tante pour Tennis Channel, a dressé un constat après la défaite en trois sets de Novak Djokovic contre Jannik Sinner (6−4, 6–4, 6–4) en demi‐finales de Wimbledon.

« Le fait d’avoir remporté trois de ses cinq matchs en trois sets l’a aidé à arriver jusque‐là ; il dispo­sait donc d’une petite marge de manœuvre, mais il était fatigué après avoir disputé un match en cinq sets lors de sa dernière rencontre. Cela lui a nui. Et je pense que s’il veut vrai­ment remporter un 25e titre du Grand Chelem, il doit disputer quelques matchs et quelques tour­nois supplé­men­taires », a estimé l’an­cienne numéro 1 mondiale.