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Martina Navratilova : « Si Novak Djokovic veut vrai­ment remporter un 25e titre du Grand Chelem, il doit prendre cette décision »

Par
Baptiste Mulatier
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La légende Martina Navratilova, consul­tante pour Tennis Channel, a dressé un constat après la défaite en trois sets de Novak Djokovic contre Jannik Sinner (6−4, 6–4, 6–4) en demi‐finales de Wimbledon. 

« Le fait d’avoir remporté trois de ses cinq matchs en trois sets l’a aidé à arriver jusque‐là ; il dispo­sait donc d’une petite marge de manœuvre, mais il était fatigué après avoir disputé un match en cinq sets lors de sa dernière rencontre. Cela lui a nui. Et je pense que s’il veut vrai­ment remporter un 25e titre du Grand Chelem, il doit disputer quelques matchs et quelques tour­nois supplé­men­taires », a estimé l’an­cienne numéro 1 mondiale. 

Publié le samedi 11 juillet 2026 à 15:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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