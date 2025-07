Aussi surpre­nant que cela puisse paraître, Aryna Sabalenka partira avec vrai complexe face à Amanda Anisimova, en demi‐finales de Wimbledon ce jeudi. Battue cinq fois en huit confron­ta­tions face à l’Américaine (dont quatre fois avant avril 2022), la numéro 1 mondiale devra vrai­ment se méfier.

C’est notam­ment ce que pense la légende Martina Navratilova, qui s’est exprimée au sujet de cette confron­ta­tion où la puis­sance sera certai­ne­ment au rendez‐vous.

« Avec ce face‐à‐face, elle sait qu’elle peut la battre. Elle l’a déjà fait. C’est la première fois sur gazon pour toutes les deux, mais elles aiment toutes les deux que la balle rebon­disse un peu plus haut, mais ce sont des joueuses de rythme et elles aiment prendre le dessus sur l’échange et il sera inté­res­sant de voir qui peut prendre le dessus sur l’autre car aucune des deux n’aime défendre. »