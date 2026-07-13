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Mats Wilander, après la victoire de Sinner contre Zverev : « Je ne sais pas si Alexander s’est dit qu’il pouvait réel­le­ment battre Jannik »

Par
Baptiste Mulatier
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Libéré d’un poids après son sacre à Roland‐Garros, Alexander Zverev a néan­moins concédé une dixième défaite consé­cu­tive face à Jannik Sinner, dimanche, en finale de Wimbledon.

Dans sa chro­nique pour L’Équipe, Mats Wilander s’est penché sur la situa­tion de l’Allemand qui doit selon lui nourrir de grandes ambi­tions malgré ce nouvel échec.

« J’imaginais qu’a­près son titre à Roland‐Garros, Zverev joue­rait avec plus de liberté, et c’est préci­sé­ment ce qu’on a vu au cours de ce Wimbledon, mais il y a encore un écart, pas sur le plan physique mais sur le plan mental. Je ne sais pas s’il s’est dit qu’il pouvait réel­le­ment battre Sinner. Cela dit, je dirais que l’écart va se resserrer un peu plus, dans la foulée de cette finale, et Sascha devrait conti­nuer à se rappro­cher pendant au moins les douze prochains mois, d’au­tant qu’il vient de faire ça sur gazon alors qu’il est bien meilleur sur dur. Pour un joueur de son niveau, Alcaraz et Sinner ne peuvent pas rester intouchables. »

Publié le lundi 13 juillet 2026 à 10:41

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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