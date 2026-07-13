Libéré d’un poids après son sacre à Roland‐Garros, Alexander Zverev a néan­moins concédé une dixième défaite consé­cu­tive face à Jannik Sinner, dimanche, en finale de Wimbledon.

Dans sa chro­nique pour L’Équipe, Mats Wilander s’est penché sur la situa­tion de l’Allemand qui doit selon lui nourrir de grandes ambi­tions malgré ce nouvel échec.

« J’imaginais qu’a­près son titre à Roland‐Garros, Zverev joue­rait avec plus de liberté, et c’est préci­sé­ment ce qu’on a vu au cours de ce Wimbledon, mais il y a encore un écart, pas sur le plan physique mais sur le plan mental. Je ne sais pas s’il s’est dit qu’il pouvait réel­le­ment battre Sinner. Cela dit, je dirais que l’écart va se resserrer un peu plus, dans la foulée de cette finale, et Sascha devrait conti­nuer à se rappro­cher pendant au moins les douze prochains mois, d’au­tant qu’il vient de faire ça sur gazon alors qu’il est bien meilleur sur dur. Pour un joueur de son niveau, Alcaraz et Sinner ne peuvent pas rester intouchables. »