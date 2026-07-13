Libéré d’un poids après son sacre à Roland‐Garros, Alexander Zverev a néanmoins concédé une dixième défaite consécutive face à Jannik Sinner, dimanche, en finale de Wimbledon.
Dans sa chronique pour L’Équipe, Mats Wilander s’est penché sur la situation de l’Allemand qui doit selon lui nourrir de grandes ambitions malgré ce nouvel échec.
« J’imaginais qu’après son titre à Roland‐Garros, Zverev jouerait avec plus de liberté, et c’est précisément ce qu’on a vu au cours de ce Wimbledon, mais il y a encore un écart, pas sur le plan physique mais sur le plan mental. Je ne sais pas s’il s’est dit qu’il pouvait réellement battre Sinner. Cela dit, je dirais que l’écart va se resserrer un peu plus, dans la foulée de cette finale, et Sascha devrait continuer à se rapprocher pendant au moins les douze prochains mois, d’autant qu’il vient de faire ça sur gazon alors qu’il est bien meilleur sur dur. Pour un joueur de son niveau, Alcaraz et Sinner ne peuvent pas rester intouchables. »
Publié le lundi 13 juillet 2026 à 10:41